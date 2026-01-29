Kasım Garipoğlu'nun barmeni Atilla Aydın, Yeniköy'deki yalı partileriyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan 88 şüpheliden 33'ünün itirafçı olmak için savcılığa başvurduğu ortaya çıkmıştı.

Savcılığa dilekçeyle itirafçı olmak için başvuruda bulunanlar arasında Bebek Otel'in müdürü Arif Altunbulak, "Cihanna" olarak bilinen magazin yazarı Cihan Şensözlü, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in sevgilileri Ayşe Sağlam ve Tuanna İyigör'ün olduğu öğrenildi.

48 SAATTEN FAZLA SÜREN UYUŞTURUCU PARTİSİ

İtirafçı olmak isteyen isimlerden biri de uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği belirlenen firari Kasım Garipoğlu'nun barmeni Atilla Aydın oldu. Aydın, yalıda geçtiğimiz kasım ayında 48 saatten fazla süren uyuşturucu partisini anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadeye ilk etapta uyuşturucu madde kullandığını kabul ederek başlayan Aydın, uyuşturucuyu Kasım Garipoğlu'nun evinde düzenlenen partide kullandığını söyledi. Aydın, Kasım Garipoğlu ve Fatih Garipoğlu'nun sıklıkla uyuşturucu kullanılan partiler düzenlediğini de anlattı. Yaklaşık 2 yıllık süreçte 20 kez yapılan partilerinde barmenlik yaptığını belirten Aydın partilerde uyuşturucu kullandığı için pişman olduğunu söyledi.