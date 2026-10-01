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Kaynak: Haber Merkezi

Oyuncu Afra Saraçoğlu, uyuşturucu testi sonuçlarına ilişkin kamuoyuna açıklamada bulundu.

Saraçoğlu, saç teli analizinde bir madde bulgusuna rastlandığının kendilerine iletildiğini ancak kan ve idrar sonuçlarının temiz çıktığını belirtti.

"HİÇ BEKLEMEDİĞİM BİR SONUÇLA KARŞILAŞTIM"

Test sonucuna ilişkin konuşan Saraçoğlu, saç telinde tespit edilen bulgunun kendisi için beklenmedik olduğunu ifade etti.

Saraçoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hiç beklemediğim şekilde raporda saç teli analizimde bir madde bulgusuna rastlandığı tarafımıza iletildi."

PASİF MARUZİYET VE TEMASA DİKKAT ÇEKTİ

Saç telinin dış etkenlerden etkilenebildiğini uzmanlardan öğrendiğini belirten Saraçoğlu, mesleği nedeniyle bulunduğu kalabalık ortamlara dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, "Uzmanlardan öğrendiğim kadarıyla saç teli dış etkenlere son derece açık bir yapı. Mesleğim gereği katıldığım kalabalık etkinliklerde farkında olmaksızın pasif maruziyet veya temas yoluyla da bu tür teknik izler kalabiliyormuş" ifadelerini kullandı.

"KAN VE İDRARIMIN TEMİZ OLMASI KULLANICI OLMADIĞIMI DOĞRULUYOR"

Saraçoğlu, açıklamasının devamında kan ve idrar testlerinin temiz çıktığını vurguladı.

Oyuncu, "Kan ve idrarımın temiz olması zaten kullanıcı olmadığımı doğruluyor" ifadeleriyle uyuşturucu kullanmadığını belirtti.