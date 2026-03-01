Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma aldığı ihbar üzerine uyuşturucu hap satıcısı

M.M.Ş ( 20) isimli şüpheliyi kovalamaca sonucu suçüstü yakaladı.

Düzenlenen operasyon kapsamında şüphelinin üzerinden 96 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.M.Ş ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan yetkililer bağımlılık ve ölüm tehlikesini hatırlatarak gençleri ve aileleleri 'uyuşturucu' tehlikesine karşı sık sık uyarıyor.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor.