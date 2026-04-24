İstanbul’da sürdürülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında numune alınarak Adli Tıp Kurumu’na gönderilen bazı şüphelilere ait test sonuçları dosyaya girdi.

Yapılan incelemelere göre, eski hakem Elif Karaarslan, sosyal medya fenomeni Samet Liçina, Özlem Parlu, İrem Şişman, Büşranur Çakır, Mustafa Eyüp Çelik ile bir eğlence mekanının işletmecisi Deniz Metin Yüksel hakkında testlerin pozitif çıktığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

11 Nisan'da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Jandarma Narkotik ekiplerinin desteğiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 kişiden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce Ali Yaşar Koz, Elif Karaarslan, Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel ve Leha Ahsen Alkan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.