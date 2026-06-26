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Kaynak: DHA

Aydın’ın Efeler ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda evlerinde 800 gram bonzai ve 100 adet uyuşturucu hap ile yakalanan Bayram İ., eşi Ebru İ. ve misafirleri Hüseyin D., tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla uyuşturucu sattıkları belirlenen Bayram ve Ebru İ. çiftinin Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'ndeki evine, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 800 gram bonzai ile 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bayram İ. ve Ebru İ. ile evde misafir olarak kaldığı belirlenen Hüseyin D., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.