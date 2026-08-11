Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'teki aşı kararnamesi imza töreninde gözlerini kapatıp uzun süre dalıp gittiği anlar sosyal medyada gündem oldu.



Gelen tepki ve eleştiriler sonrası Beyaz Saraydan ise açıklama gecikmedi...







Beyaz Saray iddiaların ardından yaptığı açıklamada Trump'ın son derece enerjik ve zinde olduğunu belirtti.



Bazı kullanıcılar ABD Başkanı'nın uyukladığını öne sürdü. Trump'ın geçmişte Joe Biden için kullandığı “Uykucu Joe” ifadesine gönderme yapan paylaşımlar da dikkat çekti.







BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA: OLDUKÇA ENERJİK



Trump'ın çok konuşulan görüntülerinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Söz konusu iddiaları yalanlandı, ABD Başkanı Trump'ın oldukça enerjik ve zinde olduğu belirtilerek, ortaya atılan sağlık iddiaları reddedildi.







