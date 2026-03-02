2017’den bu yana kriptoyu daha anlaşılır, erişilebilir ve güvenli hâle getirmeye odaklanan Paribu, bugün sunduğu ürünler ve uluslararası adımları ile Türkiye’de finansal teknolojiler alanının gelişiminde öncü rol üstleniyor. Paribu sektördeki 9 yıllık serüvenini, kullanıcılarıyla birlikte kutladığı bir projeyle taçlandırdı.

KUTLAMA UYGULAMADA BAŞLADI VE ŞEHRE YAYILDI

9. yıl iletişimi ilk olarak uygulama içinde başladı. Bugüne özel tasarlanan ikon ve uygulama açılış ekranıyla kullanıcılar yıl dönümü kutlamalarına dahil edildi.

Aynı gün hayata geçirilen kampanya kapsamında, 14 Şubat 2026 tarihinde USDT kripto paritelerinde gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinde komisyon sıfırlandı. Kampanya, Paribu web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılan USDT kripto işlemleri için geçerli oldu.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK VE DÜNYANIN EN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SABIT DIŞ MEKÂN LED EKRANINA UZANAN BİR DENEYİM

Kutlama daha sonra Paribu’nun kültür sanat alanındaki üretim ve buluşma mekânı Paribu Art’a taşındı. “Yeni bir sahne, yeni bir ifade dünyası” olarak tasarlanan Paribu Art, Türkiye’nin en büyük ve dünyanın en yüksek çözünürlüklü sabit dış mekân LED ekranına ev sahipliği yapıyor. Bu ekran, klasik bir dış mekân yüzeyi olmanın ötesinde; yaratıcı üretimlere alan açan dev bir teknolojik kanvas olarak konumlanıyor.

Paribu Brand & Creative ekibinin tasarladığı yaratıcı iletişim, Paribu Studio’nun interaktif üretimleriyle birleşerek hem dijital platformlarda hem de Paribu Art’ın dev yüzeyinde eş zamanlı olarak hayat buldu. İnteraktif kurgu kapsamında sokaktan geçenler, 9. yıl tasarım dünyasının bir parçası olarak ekrana yansıdı. Hareketle tetiklenen bu yapı, yıl dönümünü yalnızca izlenen değil, dahil olunan bir deneyime dönüştürdü.

Paribu, 9. yıl iletişiminde teknoloji ve tasarımı; şehirle bütünleşen ve gündelik hayatın içine yerleşen bir yaklaşımla ele alarak çok kanallı bir deneyim hayata geçirdi.