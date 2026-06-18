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Kaynak: Haber Merkezi

Adıyaman Gölbaşı Anadolu Lisesi’nde Müdür Yardımcısı Aymelek Gültepe, okul yönetimindeki usulsüzlükleri gündeme getirerek resmi makamlara şikayette bulundu.

12 Punto'da yer alan habere göre, Gültepe’nin bu hamlesi okul yönetimini kızdırdı. Gültepe, idari soruşturmalar, maaş kesim cezaları ve sürgünle karşı karşıya kaldı.

ODASINA ‘ENGELLİ TUVALETİ’ TABELASI ASILDI

Ağır mobbinge maruz kalan Gültepe’nin odasına odasına "engelli tuvaleti" tabelası asıldı.

18 yıllık Öğretmen ve Müdür Yardımcısı Aymelek Gültepe’nin, şikayetlerinin ardından başlayan süreçte mobbinge maruz kaldığı iddiaları, yeni ulaşılan belgelerle doğrulandı.

10 Haziran 2026 tarihli Gölbaşı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü imzalı yazı ile Gültepe'ye, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125-C/b maddesi gereğince "aylıktan kesme" cezası verildiği görülüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü imzalı tebliğde, Gültepe'nin 2026 senesinin Nisan ayında iki gün "özürsüz olarak okula gitmediği" iddiası gerekçe gösteriliyor. Söz konusu ceza tebliği, 18 Haziran 2026 tarihinde (Bugün) kendisine tebliğ edildi.

ÖĞRETMENE İTİBAR SUİKASTI

Gültepe, sadece idari cezalarla değil, öğretmenler ve Müdür tarafından WhatsApp gruplarından çıkarılma, özel hayatına yönelik asılsız iddialar ve mezhepsel/etnik kimliği üzerinden yalnızlaştırma çabalarıyla da mücadele ediyor.

'ADALET ARAYIŞI SÜRÜYOR'

Eğitim sendikalarının yakından takip ettiği süreçte, Gültepe avukatları aracılığıyla kendisine verilen haksız cezaların iptali için hukuki yollara başvurmuş durumda.

Savcılığa iletilen suç duyurusunda, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, hakaret ve iftira gibi suçlamalar yer alıyor.

Okul yönetiminin iddiaları "asılsız" olarak nitelediği ve soruşturmaların sürdüğü belirtilse de gelinen noktada Aymelek Gültepe'nin mücadelesi, eğitimde liyakat ve mobbing konusunu tekrar kamuoyunun odağına yerleştiriyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de son dönemde okul yönetimi tarafından öğretmenlere yapılan baskı ve mobbingler artmaya devam ediyor. Son olarak Eğitim-Sen, Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görev yapan bir kadın öğretmenin, okul yönetimi tarafından sistematik mobbinge maruz bırakıldığını açıkladı. Eğitim Sen Şırnak Şubesi, sorumluların açığa çıkarılmasını istedi.

Eğitim-Sen yaptığı açıklamada öğretmenin, okul idaresinin baskı, dışlama ve yıldırma uygulamalarına maruz kaldığını ayrıca bazı veli ve servis çalışanlarının da öğretmene karşı yönlendirildiği öne sürüldü.

Yaşanan süreç sonucunda can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten kadın öğretmenin savcılığa başvurması ile savcılık tarafından kendisine polis koruması tahsis edildiği ifade edildi. Öğretmenin kendi talebi doğrultusunda başka bir kuruma görevlendirildiği belirtildi.

MOBBİNGE MARUZ KALAN ÖĞRETMEN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Öte yandan başka bir mobbingh vakası daha Ağrı'da yaşanmıştı. Ağrı’nın Hamur ilçesinde öğretmen olarak görev yapan 24 yaşındaki Irmak Ayşe Koparan, 7 Haziran’da Ağrı merkezdeki evinde ölü bulundu. Koparan’ın mobbing ve fiziksel şiddete ilişkin iddialarını resmî dilekçelerle defalarca bildirdiği ortaya çıkarken, okul müdürü Melahat İleri görevden uzaklaştırıldı.