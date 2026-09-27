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Kaynak: Haber Merkezi

Türk müziğinin önemli isimlerinden gitarist, besteci ve aranjör Cengiz Coşkuner, Datça'da tatil yaptığı sırada aniden solunum sıkıntısı yaşadı.

76 yaşındaki Coşkuner'e ilk müdahale Datça Devlet Hastanesi'nde yapıldı.

ÖNCE MARMARİS'E, ARDINDAN BODRUM'A SEVK EDİLDİ

Sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Cengiz Coşkuner, Datça Devlet Hastanesi'nden önce Marmaris'e sevk edildi.

Coşkuner daha sonra tedavisinin devam etmesi için Bodrum'daki özel bir hastaneye nakledildi.

Yoğun bakıma alınan usta müzisyenin entübe edildiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ SANATÇIYLA ÇALIŞTI

Elektrogitarı kendine özgü tarzıyla icra eden Cengiz Coşkuner, müzik kariyeri boyunca Orhan Gencebay, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Selami Şahin, Coşkun Sabah ve Neşe Karaböcek gibi çok sayıda sanatçıyla çalıştı.

Coşkuner, Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği "Duvardaki Resim", "Gelin" ve "Unutulan" gibi eserlerin de bestelerini yaptı.

Usta müzisyen, 1986 yılından itibaren yayımladığı çok sayıda enstrümantal albümle de tanınıyor.