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Kaynak: İHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen balkon çökmesi mahallede paniğe neden oldu. Sultantepe Mahallesi Yenidünya Sokak'ta bulunan dört katlı binanın ikinci katındaki balkon, henüz belirlenemeyen bir sebeple büyük bir gürültüyle çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından binanın risk oluşturduğu değerlendirilerek tedbir amacıyla tahliye edilmesine karar verildi. Zabıta ekipleri de binayı mühürledi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, mahalle sakinleri olası bir facianın son anda önlendiğini ifade etti.

Mahalle sakini Ahmet Köse, binanın uzun süredir risk taşıdığını öne sürerek, "Bu bina dayanıksız, her an yıkılabilir. Yaklaşık iki ay önce mal sahibini uyardık ancak herhangi bir çalışma yapılmadı. Binanın yaklaşık 50 yıllık olduğunu biliyoruz. Şimdi tahliye ediliyor." dedi.