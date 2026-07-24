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Kaynak: ANKA

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Soruşturma çerçevesinde önceki günlerde 15 kişi gözaltına alınırken, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 17’ye yükseldi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri tamamlanan iş insanı O.Y. ile köy korucusu F.Ö., jandarma eşliğinde Tunceli Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından O.Y. adli kontrol, F.Ö. ise tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Hâkimlik, O.Y.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, F.Ö.’yü “suç delillerini yok etme, değiştirme veya gizleme” suçlamasıyla tutukladı.

Aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in de bulunduğu diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.