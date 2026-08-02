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Kaynak: Haber Merkezi

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından gözler belediyede yapılacak başkanvekili seçimine çevrildi. İstanbul Valiliği, seçim tarihini kamuoyuyla paylaştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine belediye başkanvekili seçilmesi için Üsküdar Belediye Meclisi 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü toplanacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, belediye meclisinin başkanvekili seçimi gündemiyle saat 08.00'de olağanüstü toplanacağı bildirildi.

Seçimde, Üsküdar Belediye Meclisi üyeleri yeni belediye başkanvekilini belirlemek için oy kullanacak.