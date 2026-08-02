Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen bir düğünde atıldığı öne sürülen havai fişekler, çalılık alanda ve zeytin bahçesinde yangına neden oldu. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri çevreye yayılmadan kontrol altına aldı.

Olay, Reyhanlı ilçesindeki Yenişehir Gölü yakınlarında bulunan açık hava düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, kutlamalar sırasında ateşlenen havai fişekler salonun bitişiğindeki çalılık ve zeytinlik alana düştü. Kısa sürede yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Yangın çevrede daha geniş bir alana sıçramadan söndürülürken, çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan yangın sırasında dikkat çeken görüntüler de ortaya çıktı. Düğün salonunun hemen yanında yükselen alevleri fark etmeyen bazı davetlilerin müzik eşliğinde eğlenmeye devam ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.