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Kaynak: İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Ters dönen araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, ilk yardıma çevrede yaşayan vatandaşlar koştu.

Kaza, gece saatlerinde İnegöl'e bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakan B. (40) idaresindeki 16 JAK 85 plakalı otomobil, mahalle merkezinde seyir halindeyken virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Ters dönen otomobilde sürücü Hakan B. ile yolcular Ersan A. ve Bünyamin K. yaralandı.

ÇADIR KENT SAKİNLERİ SEFERBER OLDU

Kazayı gören, bölgede yaşayan mevsimlik işçilerin bulunduğu çadır kent sakinleri, araçta sıkışan yaralıların yardımına koştu. Vatandaşlar, yaralıları araçtan çıkardıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 3 yaralıyı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.