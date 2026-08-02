Kaynak: İHA

Kaza, Siverek-Viranşehir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Ökten idaresindeki 67 ZS 232 plakalı otomobil ile Yusuf Avcu yönetimindeki 63 AFZ 841 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada İ.Ö. (24), M.C.Y. (22) ve Y.A. (16) olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.