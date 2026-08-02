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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik kapsamlı bir askeri operasyon emri vermeye hazırlandığı yönündeki iddialar, Orta Doğu'daki gerilimi yeniden tırmandırdı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi olası gelişmelere karşı savunma tedbirlerini artırdı.

İddialara göre İsrail ordusu, İran'dan gelebilecek olası misilleme ihtimalini değerlendirerek alarm seviyesini yükseltti. Buna karşın İç Cephe Komutanlığı'nın sivillere yönelik güvenlik talimatlarında şu ana kadar herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.

İRAN MİSİLLEMESİ ENDİŞESİ

İsrail basınında ismi açıklanmayan üst düzey yetkililere dayandırılan haberlerde, Washington'un İran'a yönelik olası askeri adımlarının yakından takip edildiği ifade edildi. Aynı kaynaklar, Trump'ın önceki dönemlere kıyasla böyle bir operasyon kararı almaya daha yakın olduğu değerlendirmesinde bulunurken, nihai kararın henüz verilmediğini aktardı.

Haberlere göre, ABD'nin ilk aşamada İsrail'in operasyona doğrudan katılmasını istemeyebileceği, ancak sonraki süreçte farklı senaryoların masada olduğu öne sürüldü.

RESMİ DOĞRULAMA YOK

ABD daha önce Orta Doğu'daki diplomatik temsilcilikleri aracılığıyla vatandaşlarına güvenlik uyarıları yaparken, İranlı yetkililer de enerji ve altyapı tesislerine yönelik olası saldırılara bölgedeki hedefleri vurarak karşılık vereceklerini açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'nin İran'a yönelik geniş çaplı bir askeri operasyon hazırlığında olduğu iddiaları resmi makamlar tarafından doğrulanmadı. İsrail'deki alarm hazırlıklarına ilişkin bilgiler de ağırlıklı olarak basında yer alan haberler ve ismi açıklanmayan kaynakların değerlendirmelerine dayanıyor.