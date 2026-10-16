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Kaynak: Haber Merkezi

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesinin ardından belediyede yeni başkan vekilinin belirlenmesi için seçim kararı alındı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Belediye Meclisi, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00'da toplanarak yeni başkan vekilini seçecek.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDE NELER YAŞANMIŞTI?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz 2026'da tutuklanmış, 1 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Belediye Meclisi, 5 Ağustos'ta gerçekleştirdiği toplantıda Sibel Tan Çetinkaya'yı başkan vekili olarak seçmişti. Ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi, söz konusu kararın yürütmesini durdurmuştu.

Mahkemenin kararına yapılan itiraz da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi tarafından reddedilmişti.

Yargı kararlarının ardından 8 Eylül'de yeniden yapılan seçimde Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekili olmuştu.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

8 Eylül'den bu yana başkan vekilliği görevini sürdüren Dündar Ziya Gültekin, 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.