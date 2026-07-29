Zincirleme kaza sonrası can pazarı yaşandı.

Kaza, Osmaniye'nin Düziçi-Osmaniye kara yolu Çamiçi Mahallesi, Doğal Gaz İstasyonu mevkisindeki yol çalışması yapılan bölgede meydana geldi. Aynı güzergahta seyir halinde olan 3 otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Araçlarda sıkışan yaralılar, Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, polisin kazayla ilgili inceleme başlattı.