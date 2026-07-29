Kaynak: Diğer

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle 16 Temmuz'da tutuklanan AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutukluluğuna yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek tutuklanan Nasuh Mahruki hakkında yapılan tahliye başvurusu kabul edilmedi.

Mahkeme kararında, “Şüpheliye atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, ceza alt ve üst sınırı, delillerin toplanma aşamasında olduğu, kaçma tehlikesi, tutuklamanın şüpheli üzerine atılı suça göre orantılı oluşu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kanısı” gerekçe olarak gösterildi.

"KARARA KATILMIYORUZ VE HUKUKİ MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla yaklaşık iki haftadır tutuklu bulunan Mahruki'nin avukatı Şehmus Tekik, Cumhuriyet gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

“Karara katılmıyoruz ve hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” diyen Av. Tekik, “Dikkat çekici olan husus şudur ki, müvekkilimizin 15 Temmuz için 'tiyatro' dediği ileri sürülerek tutuklamaya sevk edilmesine rağmen, paylaşımında böyle bir ifade tek bir kelime dahi bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Müvekkiline ait olmayan bir söz üzerinden özgürlüğünden mahrum bırakılmasının ceza muhakemesinin temel ilkeleriyle bağdaşmadığını belirten Tekik, “Bir kişiye söylemediği söz isnat edilerek tutuklama tedbirine başvurulması hukuk devleti açısından ciddi bir endişe kaynağıdır. Dosyanın sonunda maddi gerçeğin ve hukukun üstünlüğünün ortaya çıkacağına olan inancımız tamdır” dedi.