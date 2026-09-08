Kaynak: Haber Merkezi

Üsküdar Belediyesi’nde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya'nın 22 oyla kazandığı belediye başkanvekilliğine AK Parti’nin itirazının kabul edilmesinden sonra bugün tekrardan seçim yapıldı.

SİBEL CAN ÇETİNKAYA VE DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN YARIŞTI

Yapılan seçimde CHP’nin (CHP) adayı Sibel Tan Çetinkaya ve Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı.

Meclis'te AKP-MHP ittifakının 21, CHP ve YENİ Parti'nin ise 23 üyesi bulunmasına rağmen CHP'li iki ismin tutuklanması sebebiyle iki gruptan da 21'er kişi oy kullandı.

Seçimin ilk turunda AK Parti’nin adayı Gültekin 21, CHP'nin adayı Çetinkaya 19 oy aldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı. İkinci turda ise Gültekin 22, Çetinkaya 20 aldı. Üçüncü turu da Dündar Ziya Gültekin önde tamamladı. Gültekin 23, Çetinkaya 19 oy aldı.

Dördüncü turda ise 23 oy alan AK Partili Dündar Ziya Gültekin belediyenin yeni başkanvekili seçildi.

Üsküdar Belediyesi'nin bugün tekrardan yapılan başkan vekili seçiminde AK Parti'ye geçmesinin yankıları devam ederken, siyasilerden de alınan kararlara tepkiler gecikmedi.

Tutuklama, tehdit ve transferlerle AKP'ye geçen Üsküdar Belediyesi'nde seçimlere ilişkin tepki gösteren isimler şöyle,

YENİ PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ TEKİN BİNGÖL

“Üsküdar’ı sandıkta kaybeden iktidar, operasyonlarla ve transferlerle halkın iradesini yok sayarak belediyeyi ele geçirdi.

Sandık kurulduğunda, halk iradesini yok sayanlar bunun hesabını sandıkta verecek.”

CHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ AV. SEVDA ERDAN KILIÇ

“Üsküdar’da sandıkta alamadıkları yetkiyi, belediye meclisinin aritmetiğini transferlerle ve gözaltılarla değiştirerek aldılar.

Bunun adı seçim kazanmak değildir. Milletin verdiği yetkiye, sandık dışı yöntemlerle el koymaktır.

Bir de Üsküdarlının karşısına CHP’nin rozetiyle çıkıp oy isteyen, kendisine verilen oyu cebine koyup AKP’ye transfer olanlar var.

Yarın evinize döndüğünüzde ailenizin, sokağa çıktığınızda komşunuzun, mahallenizde esnafın yüzüne bakacaksınız. Size “Biz sizi bunun için mi seçtik?” diye sorduklarında verecek bir cevabınız olacak mı?

Çünkü o oylar sizin şahsi mülkünüz değildi. O koltuklar da istediğiniz yere taşıyacağınız makamlar değildi. Size emanet edilen bir siyasi irade vardı; bugün o emaneti kime teslim ettiğinizi herkes gördü.

Belediye meclisinde çoğunluğu sağlayabilirsiniz, başkanvekilliği koltuğuna oturabilirsiniz; ama Üsküdarlının iradesini değiştiremezsiniz. Millet kime yetki verdiğini de, o yetkinin kimler tarafından ve hangi yöntemlerle el değiştirdiğini de görüyor.

İlk seçimde millet hem bu hesabın mimarlarını hem de kendisine verilen emaneti pazarlık konusu yapanları tek tek hatırlayacaktır.”

YENİ PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ BURHANETTİN BULUT

“Üsküdar Belediye seçiminde bugün yaşananlar, sandıkta elde edilemeyen sonucu masa başında ve baskıyla değiştirme çabasıdır.

Milletin oyuyla kazanamadıkları Üsküdar’ı, siyasi operasyonla, seçimleri tartışmalı hale getirerek, meclis aritmetiğini değiştirerek ve seçilmiş meclis üyeleri üzerinde baskı kurarak ele geçirmek demokrasimiz açısından ibretliktir.

Demokrasi, milletin iradesine saygı göstermektir. Üsküdar’ın iradesi saraylarda, adliye koridorlarında değil, sandıkta tecelli eder!”

DEVA PARTİSİ ANKARA MİLLETVEKİLİ İDRİS ŞAHİN

“Hırsızlık kötü şeydir.

Milli irade hırsızlığı ise çok çok kötü bir şeydir.

Unutmayın; helalin hesabı, haramın da azabı vardır.”

YENİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MURAT EMİR

"En iyi bildiklerini yaptılar ve Üsküdar’a çöktüler. Savcılığın gözaltı takvimiyle valiliğin seçim takvimini milimetrik olarak üst üste bindirip, oy kullanacak iradeyi cezaevine tıkarak önce skoru zorla 21-21’e eşitlediler, ardından geri kalanların bazılarını da vaatler ve tehditler ile etkilediler. Devletin tüm zor aygıtlarını devreye sokarak AKP’nin hayalindeki parti devletine yakışır ne varsa yaptılar. Elbet kurduğunuz bu yargı kumpası da bu tezgah da başınıza çalınacak."

YENİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ GÖKHAN GÜNAYDIN

"ÜSKÜDAR’DA KILIFINA SOKULMAYA DAHİ İHTİYAÇ DUYULMADAN ÇALINAN MİNARE! Yerel seçimde AKP - MHP birlikte 25 bin fark ye, seçimi kaybet! 14 AKP, 3 MHP toplam 17 meclis üyesi çıkarabil. Karşında 29 meclis üyemiz olsun. Sonra Kumpas planını devreye sok! Sinem Başkan’ı tutukla..

Meclis üyesi Bülent Kaygun’u 10 ay süreyle hapiste tut, sonra görevden uzaklaştır. 2 meclis üyesi, Ekrem Baki ve Amine Cansu Çelik’i tutukla, oylamaya katılamamalarını sağla... 4 meclis üyesini (Ahmet Başbaydar, Hüseyin Kazan, Ayhan Aydın ve Tahsin Usta), havuç ve sopa ilişkisiyle AKP’ye transfer et. Bunları şehir değiştirerek otellerde sakla. Böylece sayıyı 21-21’e getir. Bununla da yetinme, bir meclis üyesinin ortağını gece yarısı gözaltına al, “gelinim sana söylüyorum, kızım sen anla” de... Bu ortamda seçimlere gir..."

YENİ PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GÖKAN ZEYBEK

"Bu iktidar, Üsküdar’da tarihi bir utanca daha imza atmıştır. AK Parti, açık ara kaybettiği Üsküdar’ı hileyle ele geçirmiştir! Buyursunlar, sahiplensinler böyle “millî irade”yi…

Oy kullanacak meclis üyelerini tutukla. Dört kişiyi baskıyla, tehditle, şantajla ve çeşitli tekliflerle transfer et. O da yetmezse bir kısmını da menfaat karşılığında yanına çekerek milli iradeyi sakatla. Sonra gel, bugün seçim yap. Soran olursa da “Demokrasiye inanıyoruz.” de!

Bu milletin yüzüne nasıl bakacaksınız? Yarın hangi yüzle kapısına gidip oy isteyeceksiniz? Bugünü siz de unutmayın, biz de unutmayalım. Halkımızın vicdanından da sandıkta vereceği o büyük dersten de kaçamayacaksınız!"

YENİ PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN BÜLBÜL

"Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği Seçimi Yargı ve Siyaset İşbirliğiyle AKP tarafından gasp edildi! Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı haksız hukuksuz bir soruşturmayla tutukladıktan sonra görevden uzaklaştırdılar. Yapılan Başkan Vekilliği seçimini Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Yapılan seçimi AKP alamadı diye seçimi talimatlı yargı eliyle iptal ettirdiler. Tüm bunların üstüne yargı işbirliğiyle meclis üyelerini baskı ve tehditle sindirdiler.

Seçim öncesinde usulsüzlüklere dikkat çekmiştim; 5 Ağustos'ta yapılan oylamada oy pusulaları teker teker gösterilerek sayılmış ve tüm baskı ve tehditlere rağmen AKP’nin adayı seçimi alamamıştı. Bu seçim hukuksuzca iptal edildi. Seçim öncesi, dört meclis üyesi istifa ettirilip AKP’ye geçirildi. 3 meclis üyemiz bu süreçte gözaltına alındı. 2 meclis üyesi tutuklandı. İstanbul Valiliği, seçim tarihini gözaltı süresine isabet edecek şekilde belirledi.

“Bugün yapılan seçimde; Meclis üyeleri baskı altına alındı, tehdit edildi ve her turda AKP’nin oyu birer birer arttı. Ve nihayet hileyle seçimi gasp ettiler. Eşi benzeri görülmemiş bir seçim hilesiyle Üsküdar halkının iradesini yok saydılar! AKP, 30 yıl sonra kaybettiği Üsküdarı işte bu hilelerle hukuksuzca zapt etti. Yazıklar Olsun!”