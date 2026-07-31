Kaynak: Haber Merkezi

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada adli süreç yeni bir aşamaya geçti. İkinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve beraberindeki şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yanı sıra Belediye Başkanı Özel Kalemi Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan'ın tutuklanmasını talep ederek sulh ceza hakimliğine sevk edilmelerine karar verdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ile Adem Altıntaş hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.

OPERASYONDA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Belediye Başkanı Özel Kalemi Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, farklı adreslerde gerçekleştirilen operasyonların ardından emniyete götürülmüştü.

DEDETAŞ'TAN EL YAZISIYLA MESAJ

Adliyeye sevk edilen Sinem Dedetaş, gözaltında bulunduğu süreçte el yazısıyla kaleme aldığı mesajında sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Dedetaş, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili komşularım,

Bu sabah yanınızda olamasam da her sabah olduğu gibi bugün de aklım ve kalbim Üsküdar’ın sokaklarında. Tüm çalışma hayatımı gözden geçirdiğimde, olmayı hak ettiğim ve hayal ettiğim yer elbette nezarethane değildi. Ama sağlığım yerinde çok şükür. Sizlerin de vermiş olduğu destekleri avukat arkadaşlarımız bana ulaştırıyor, gerçekten çok mutlu oluyorum. Sizden haber almak, destek olmak moral veriyor.

En yakın zamanda görüşmek ümidi ve sevgilerimle."