Kaynak: Haber Merkezi

Uşak / Hüseyin Demir / Yeniçağ



Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğum sonrası kritik düzeyde kanama geçiren anne, uzman ekiplerin multidisipliner ve ivedi müdahalesiyle bebeğiyle birlikte sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Dünya genelinde anne ölümlerinin yaklaşık %27’sini oluşturan ve her 12 dakikada bir annenin yaşamını yitirmesine yol açan doğum sonrası kanama (postpartum kanama), Uşak’ta hekimlerin zamanında ve doğru müdahalesi sayesinde can kaybına yol açmadan kontrol altına alındı.

5 Ekim Dünya Doğum Sonrası Kanama (PPH) Günü arifesinde, 6. gebeliğini yaşayan bir annede doğum sonrası şiddetli kanama tablosu gelişti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Dr. Öğr. Üyesi Burak Hızlı ve Doç. Dr. İrem Şenyuva tarafından vakit kaybetmeksizin teşhisi konulan hasta, ivedilikle operasyona alındı.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Uzm. Dr. Hakan Dal, Uzm. Dr. Merve Sümer Manisalı ve Uzm. Dr. Mustafa Muhlis Alparslan’ın da eşlik ettiği ameliyatta hastaya histerektomi uygulandı. Toplamda 12 ünite kan ve kan ürünü replasmanı yapılan anne, 2 günlük yoğun bakım takibinin ardından Kadın Hastalıkları ve Doğum servisinde tedavisine devam edilerek bebeğiyle birlikte sağlıkla taburcu edildi.

Operasyonun ardından değerlendirmede bulunan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesut Saka

“Bu ehemmiyetli operasyonu büyük bir başarıyla yürüten Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Anestezi ve Reanimasyon hekimlerimizi tebrik ediyorum. Hastanemizde özellikli ve başarılı cerrahi süreçlerin kesintisiz sürdürülmesi adına tüm gayretimizle çalışıyoruz. Hastamıza ve minik bebeğimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum.” dedi.

Süreci değerlendiren ve başarılı ekibi tebrik eden Uşak İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Tarık Acar"

“Şehrimizde böylesine kritik ve özellikli bir müdahaleyi üstün bir özveri ve profesyonellikle başarıya ulaştıran Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Anestezi ve Reanimasyon ekiplerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Anne ve bebek sağlığını korumak adına tüm sağlık kadromuzlak sahada ve hastanelerimizde teyakkuzdayız. Dünyaya gözlerini açan minik yavrumuza ailesiyle birlikte sağlıklı, huzurlu bir ömür; fedakâr annemize de acil şifalar temenni ediyorum.” dedi.