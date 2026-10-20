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Uşak / Hüseyin Demir / Yeniçağ



2026 yılı 20. Bölge Uşak UMKE Faaliyet Planı kapsamında düzenlenen İl Geliştirme Eğitimi ve Tatbikatı, UMKE gönüllülerinin katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi.

Eğitim ve tatbikat programında, UMKE personelinin afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin geliştirilmesi, ekipler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sahadaki müdahale becerilerinin artırılması amacıyla teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Tatbikat alanını ziyaret eden Uşak İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Tarık Acar, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak UMKE gönüllüleriyle bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Tarık Acar, afet ve acil durumlarda özveriyle görev yapan UMKE gönüllülerinin önemine dikkat çekerek, “Afet ve acil durumlarda vatandaşlarımızın hayatına dokunmak için büyük bir özveriyle görev yapan UMKE gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Eğitim ve tatbikatlarla bilgi ve tecrübelerini sürekli geliştirmelerini çok kıymetli buluyor, tüm ekip arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum.” dedi.