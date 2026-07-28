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Kaynak: Haber Merkezi

Uşak / Murat Sarıgöz / Yeniçağ



Uşak'ın Banaz ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüphelilerin aracından yola attığı poşetten yüzlerce uyuşturucu hap çıktı.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, araç sürücüsüne rekor para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Banaz Dilek Mahallesi Erdemler Kavşağı üzerinde rutin kontrol yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 64 * ** plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü, hızını artırarak kaçmaya başladı. Şüpheli aracın peşine düşen polis ekipleri, nefes kesen bir kovalamaca başlattı.

Kaçış esnasında araçtaki şahısların camdan dışarıya bir poşet attığını fark eden ekipler, takibi sürdürerek aracı Kerime Nadir Sokak üzerinde kıskıvrak yakaladı. Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli şahıs polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Şüphelilerin kaba üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, kaçış güzergahında yola atılan poşet polis ekiplerince muhafaza altına alındı.

İncelenen poşetin içerisindeki 4 kutuda, uyuşturucu etkisi bulunan toplam 197 adet Lyrica isimli sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 64 * ** plakalı araçta yapılan detaylı aramada ise başka bir olumsuzluğa rastlanmadı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki ilk ifadelerinde suçlarını itiraf ederek, ele geçirilen sentetik eczaları tanımadıkları bir şahıstan "kullanmak amacıyla" satın aldıklarını beyan ettiler.

Şüpheliler hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" (TCK 191) suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye atan araç sürücüsüne, ilgili trafik kanunları uyarınca toplam 210.000 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat sürüyor.