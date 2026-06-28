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2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'da elenmenin yankıları sürüyor.

Fanatik'in haberine göre, İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı gruptan çıkamayan Güney Amerika ekibinde hem saha içi hem de saha dışında büyük kriz yaşanıyor.

Federasyondan dikkat çeken iddia

Haberde yer alan bilgilere göre Uruguay Futbol Federasyonu, alınan başarısız sonuçların ardından futbolcular için dikkat çeken bir karar aldı.

Yerel basında yer alan iddiaya göre federasyon, takım için ayarlanan özel uçağı iptal etti. Futbolcuların Uruguay'a tarifeli uçaklarla döneceği ve bilet ücretlerini de kendi ceplerinden karşılayacağı öne sürüldü.

HEDEF TAHTASINDA MUSLERA

Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, İspanya karşılaşmasında yediği golün ardından eleştirilerin odağına yerleşti.

42. dakikada Alex Baena'nın şutunda yaptığı hata sonrası büyük üzüntü yaşayan tecrübeli kaleci, ikinci yarıda oyuna devam etmedi.

Maçın ardından konuşan Muslera, "Hiç bu kadar acı çekmemiştim. Dünya Kupası'nı hiç iyi geçiremedim. Çok üzgünüm. Tüm Uruguay halkından özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

BİELSA DA GERİLDİ

Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'nın da elenmenin ardından oldukça gergin olduğu görüldü. Tecrübeli teknik adamın maç sonrasında röportaj alanında gazetecilere sert tepki göstermesi, takım içindeki gerginliği gözler önüne serdi.

Haberde ayrıca Muslera'nın turnuva boyunca yediği gollerde yaptığı hatalar nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldığı ve performansının Uruguay basınında geniş yankı uyandırdığı belirtildi.