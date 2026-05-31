Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Güney Amerika ülkesi Uruguay, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu duyurdu.

Bielsa, Galatasaray forması giyen orta saha oyuncusu Torreira'yı kadroya dahil etmezken sarı-kırmızılı takımın efsane isimlerinden olan ve şu anda da Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes forması giyen 39 yaşındaki kaleci Fernando Muslera'yı kadroya aldı.

URUGUAY'IN 26 KİŞİLİK KADROSU

KALECİLER: Rochet, Muslera, Mele.

SAVUNMA HATTI: Varela, Araujo, Gimenez, Bueno, Caceres, Olivera, Piquerez, Vina.

ORTA SAHA: Ugarte, Emiliano Martinez, Bentancur, Valverde, Canobbio, Sanabria, Arrascaeta, Nicolas De La Cruz, Zalazar, Pellistri, Araujo, Rodriguez.

HÜCUM: Aguirre, Vinas, Nunez.

URUGUAY'IN GRUBU

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri ​​arasında ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek.

Uruguay, turnuvada H Grubu'nda Suudi Arabistan, İspanya ve Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.