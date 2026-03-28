Hazırlık maçında iki güçlü ülke olan İngiltere ve Uruguay karşı karşıya geldi.

İngiltere'nin ev sahipliğinde Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçın ilk yarısında İngiltere daha etkili oynasa da iki takım da gol bulamayınca devre golsüz tamamlandı.

İngiltere'de 69. dakikada Tomori'nin yerine oyuna giren savunma oyuncusu Ben White, 81. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın son anlarında tekrar sahneye çıkan Ben White, yaptığı faulle Uruguay'a penaltı kazandırdı ve 90+4'te Real Madrid forması giyen Valverde'nin golüyle müsabaka 1-1'e geldi.

MUSLERA YILDIZLAŞTI

Galatasaray’ın efsane kalecilerinden Muslera, Uruguay Milli Takımı’na geri dönerek ilk 11’de sahaya çıktı ve gösterdiği performansla maçın yıldızlarından biri oldu.

39 yaşındaki deneyimli eldiven yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıktı. Sarı-kırmızılı formayı 14 yıl giyen Muslera, sezon başında Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer olmuştu.

İNGİLTERE'DE İLKLER GERÇEKLEŞTİ

İngiltere’de Manchester City forması giyen kaleci Trafford, Everton’dan orta saha James Garner ve Newcastle United’da oynayan hücumcu Harvey Barnes, milli takım formasını ilk kez giydi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON MAÇ

İki takım son olarak 2014 Dünya Kupası'nın grup aşamasında karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi Uruguay, Suarez’in attığı gollerle 2-1 kazanmıştı. İngiltere’nin tek golü ise Rooney’den gelmişti.

MUSLERA, GIMENEZ VE HENDERSON YİNE SAHADAYDI

Uruguay’ın 2-1 kazandığı o karşılaşmadan bu yana iki takımın kadrolarında sadece 3 isim değişmeden kaldı.

Uruguay’da Muslera ve savunma oyuncusu Gimenez, İngiltere’de ise orta saha oyuncusu Henderson, hem 2014’teki maçta hem de bu karşılaşmada forma giydi.

Deneyimli file bekçisi, o maçta da yaptığı kritik kurtarışlarla İngiltere’nin kabusu olmuştu.

GELECEK HAZIRLIK MAÇLARI

Thomas Tuchel'in komutasındaki İngiltere bir sonraki hazırlık maçında 31 Mart Salı günü Wembley’de Japonya’yı ağırlayacak.

Marcelo Bielsa'nın ekibi Uruguay ise Allianz Stadyumu’nda Cezayir ile karşı karşıya gelecek.