Kaynak: İHA

Türkiye'nin en önemli muz üretim merkezlerinden biri olan Alanya'da seralarda üretim yapan çiftçiler, artan girdi maliyetlerine rağmen ürünlerinin değer kaybetmesiyle hüsrana uğradı. Serada birinci kalite muzun kilogram çıkış fiyatı 30 TL’ye kadar gerilemesine rağmen, aynı ürünün halkın alışveriş yaptığı pazar ve marketlerde 100 TL, 110 TL ve hatta 119 TL bandından satılması üreticileri isyan ettirdi. Üreticiler, emeklerinin karşılığını alamadıklarını vurgulayarak aradaki 70-80 liralık uçurumun doğrudan tüccarın cebine girdiğini açıkladı.

"BİZDEN UCUZA ALINAN MUZ TÜKETİCİYE YANSIMIYOR!"

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, tüccarların piyasada bilinçli bir manipülasyon yürüterek fiyat kırdıklarını ve tüketiciyi de mağdur ettiklerini şu sözlerle ifşa etti:

"Son zamanlarda özellikle tüccarlar konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bizden 30 TL bandında alınan ürünler, işte gidiyorsunuz pazarlarda 100 TL bandında satılıyor. Bu muz pazarda üç ay önce de 100 liraydı, yani bizden 50 TL'ye muzu alırken de pazarda 100 TL'ye satılıyordu, bugün fırsatçılık yapıp bizden 30 TL'ye alıyorlar, yine pazarda 100 TL, 110 TL civarında satılıyor. Yani bizden ucuz alınan muzlar gidip tüketiciye yansımıyor. Burada tüccarlar bir uyanıklık yaparak, bizden 'talep yok' bazında bir yaklaşım sergileyerek ürünleri ucuz fiyata alıyorlar."

"İKİNCİ KALİTE MUZ 10 LİRAYA DÜŞTÜ, SERALAR SÖKÜLÜYOR!"

Üreticinin sadece birinci kalite üründe değil, hasadın diğer kalemlerinde de büyük bir darbe yediğini belirten Başkan Hüddoğlu, ülkenin yeniden ithal muza mahkum edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu şu çarpıcı verilerle anlattı:

"Bugün seralardaki muzumuzu 30 TL'den kesiyorlar ama bu 30 TL'den keserken bu muzun yüzde 10-20 kesimini de alt taraflarda küçük taraklar kesiyorlar. Bunlar da 10-12 TL bandında gidiyor. Yani seralarımız bugün iyi muzumuz 30 TL ama ikinci dediğimiz çıkma dediğimiz diğer küçük muzlarımız 10-12 TL bandında gidiyor. Bu da biz üreticiler için büyük bir hüsran ve büyük bir sıkıntı. Çünkü maliyetlerimiz çok fazla artarken, bu ürünler bizden 30 TL'ye giderken, bugün sabah pazara gittiğimizde pazarda 119 lira. Aradaki tüccarlar buradan kazancını katlayarak arttırıyor. Burada bir fırsatçılık var. Buradan devletimize, yetkililerimize sesleniyoruz. Biz üreticilere sahip çıkılmalı. Çünkü son yıllarda inanılmaz derecede muz seralarını sökmeler başladı. Biz öyle bir noktaya gelmiştik ki ülke olarak, ülkemizin yeteceği kadar muz üreten kapasiteye geldik. Yani tekrar biz ithalata mahkum olmayalım, bize sahip çıkılması lazım."

ÇİFTÇİYİ KURTARACAK REÇETE: "HAL YASASI BİR AN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİRMELİ"

Tüccar hegemonyasını kırmak ve tüketiciye nefes aldırmak için Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni "Hal Yasası"nın vakit kaybetmeksizin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Ali Hüddoğlu, yasanın getireceği devrimsel yenilikleri şu sözlerle özetledi:

"Biz üreticiler hal yasasının bir an önce çıkıp, yürürlüğe girmesini istiyoruz. Hal yasasında ne var; Ticaret bakanımızın bizzat kendi ağzından dinlediğimize göre burada üretici birliklerine hallerde yer verecekler. Zaten Büyükşehir Yasası çıktığı zaman her belediyede bir tane hal yasası çıktı. İşte biz Alanya olarak baktığımız zaman dört tane küçük bölük pörçük hallerimiz var. Bu tek bir uluslararası standartta bir hale birleşiyor ve şu anda bitti, açılmak üzere. Hal yasasının bir an önce çıkmasını istiyoruz. Çıkacak hal yasasında birliklere yer verilecek. Yani birlikte artık üretici ve tüketici direkt halde birlik üzerinde birleşebilecek. İkinci konu da hal yasasında özellikle zincir marketler, sattığı ürünlerin yüzde 30-40'ını yerel üreticilerden tedarik etmek zorunda olacak."