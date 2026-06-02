Japonya'nın kuzeydoğusunda yer alan Fukuşima kenti, güne hareketli ve tehlikeli bir ayı saldırısı haberiyle başladı. Bölgede panik yaratan olayda, peş peşe gerçekleşen saldırılar sonucu 4 yerel sakin yaralandı.

ÖNCE FABRİKAYA SONRA MAHALLEYE SALDIRDI

Kyodo News'ün aktardığı bilgilere göre; ilk saldırı yerel saatle sabah 06.30 sularında Fukuşima'daki bir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrika sahasına giren ayı, burada görev yapan 2 erkek işçiyi yaraladı.

Hızını alamayan hayvan, fabrikanın ardından yakınlardaki bir yerleşim bölgesine doğru ilerledi. Mahalleye giren ayı, burada da 80'li yaşlarında bir kadın ile 60'lı yaşlarında bir erkeğe saldırarak yaralanmalarına yol açtı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ, OLAĞANÜSTÜ HAL GÜNDEMDE

Pazartesi akşamından bu yana bölge halkından ayı görüldüğüne dair ihbar yağmaya devam ediyor. Ayının halen çevre sakinleri için büyük risk oluşturduğunu belirten emniyet güçleri, hayvanın itlaf edilmesine (vurulmasına) yasal zemin hazırlayacak bir olağanüstü hal kararı almayı değerlendiriyor. Alınan güvenlik önlemleri kapsamında, bölgedeki ilk ve ortaokullarda eğitime geçici olarak ara verildi.

ÜLKEDE AYI POPÜLASYONU VE SALDIRILAR REKOR SEVİYEDE

Japonya'da marta kadar son bir yılda ayı saldırıları sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişi sayısı rekor seviyeye ulaşarak 238 oldu. Tohoku bölgesinde 19 binden fazla siyah ayı, Hokkaido'da da yaklaşık 11 bin 600 bozayı olduğu tahmin ediliyor.