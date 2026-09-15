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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Karadeniz Bölgesi’nde doğası, tarihi ve deniziyle dikkat çeken şehirlerinden biri haline gelen Ünye’de, tarihi miraslardan biri olan Ordu'nun Ünye İlçe Kalesi restorasyonu sonrası ziyaretçi sayısı ile dikkat çekiyor.

3 Haziran 2025 tarihinde ziyarete açılan Ünye Kalesi’ni 100 bini yabancı olmak üzere 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Pontus Kralı II. Mithridates döneminde inşa edilen ve yaklaşık 2 bin 500 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan tarihi Ünye Kalesi, kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından Karadeniz Bölgesi’nin en çok ziyaret edilen destinasyonlarıdan biri haline geldi.

ZİYARETÇİ SAYISI MİLYONU GEÇTİ

2019 yılında hız kazandırılan restorasyon projelerinin ardından 3 Haziran 2025 tarihinde kapılarını ziyarete açan kale, kısa sürede rekor bir ziyaretçi sayısına ulaştı. Açılışından bu yana 100 bini yabancı olmak üzere toplamda 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turist kalede ağırlandı.

DÜNYADA BİR İLK: 234 METRELİK DEHLİZDE VAGONLU TREN DENEYİMİ

Türk-İslam ve Osmanlı dönemlerinde stratejik bir savunma noktası olarak kullanılan kalede; Kral Kaya Mezarları, sunaklar ve iki ana dehliz öne çıkıyor. Erzak deposu olarak kullanılan 27 metrelik küçük dehlizin yanı sıra, 45 derecelik eğimle 234 metre derinliğe inen büyük dehliz dikkat çekiyor.

Yüzde 80’i taş ve molozla dolu olan büyük dehliz, yürütülen titiz temizlik çalışmalarının ardından dünyada benzeri olmayan bir turizm konseptine dönüştürüldü. Tarihte su kaynağına ulaşmak ve ibadet etmek amacıyla kullanılan bu devasa yapıya yerleştirilen raylı vagon sistemi sayesinde ziyaretçiler, 2.500 yıllık dehlizi trenle gezme imkânı buluyor.

DIŞARIDAN DAHA YÜKSEK OKSİJEN ORANI

İçinde tarihi bir su kuyusu da barındıran dehlizde Maden Tetkik ve Arama (MTA) ekipleri tarafından yapılan ölçümler, alanın doğal hava dolaşımına sahip olduğunu ortaya koydu. Dehliz içindeki oksijen oranının dışarıya kıyasla daha yüksek çıkması, ziyaretçilere ferahlatıcı ve farklı bir atmosfer sunuyor.

Doğal ve tarihi dokusu modern müzecilik anlayışıyla birleştirilen Ünye Kalesi, hem bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor, hem de Türkiye'nin kültür turizminde yeni bir çekim merkezi olarak öne çıkıyor.