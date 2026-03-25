Ünlü isimlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan ve aralarında eski kulüp başkanları, iş insanları, oyuncu ve sunucuların da bulunduğu 16 kişiden 14’ü gözaltına alınmıştı.

Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, eski manken Güzide Duran, eski manken Didem Soydan, oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Onur Talay ve Mustafa Tari'nin gözaltı listesinde olduğu öğrenilmişti.

TEST SONUÇLARININ NE ZAMAN ÇIKACAĞI BELLİ OLDU

Adli Tıp Kurumu’nda uyuşturucu testi için numuneleri alınan 14 ünlü ismin test sonuçlarının en erken cuma günü çıkacağı öğrenildi.