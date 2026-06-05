Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik ünlülere başlatılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanların test sonuçları belli oldu.

Muhabir Burak Doğan'ın sosyal medyada paylaştığı bilgilere göre işte ünlülerin uyuşturucu testi sonuçları:

POZİTİFLER:

Onur Tuna

Özgür Deniz Cellat

Osman Haktan Canevi

Zehra Hanzade Gürkanlar

Fatma Uludan Gugu

Hakan Aydın

Mehmet Rahşan

Kübra İmren Siyahdemir

Feyza Civelek

Yaşar Özdaş

NEGATİFLER:

Tuğçe Postoğlu

Cansu Tekin

Berkay Şahin

Mirgün Cabas

Serenay Sarıkaya