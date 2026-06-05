Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik ünlülere başlatılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanların test sonuçları belli oldu.
Muhabir Burak Doğan'ın sosyal medyada paylaştığı bilgilere göre işte ünlülerin uyuşturucu testi sonuçları:
POZİTİFLER:
Onur Tuna
Özgür Deniz Cellat
Osman Haktan Canevi
Zehra Hanzade Gürkanlar
Fatma Uludan Gugu
Hakan Aydın
Mehmet Rahşan
Kübra İmren Siyahdemir
Feyza Civelek
Yaşar Özdaş
NEGATİFLER:
Tuğçe Postoğlu
Cansu Tekin
Berkay Şahin
Mirgün Cabas
Serenay Sarıkaya