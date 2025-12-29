Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un ardından spiker Ela Rümeysa Cebeci'ye Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a uzanan 'ünlülere uyuşturucu operasyonu'nun yankıları sürüyor.

İstanbul’da çeşitli eğlence yerleri ve restoranlar dahil 34 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Ele geçirilen tabanca sebebiyle bir mekan yöneticisinin ifadesi alındı. Rap şarkıcısı Ege Karataşlı’nın ise internet yayınları üzerinden yürüttüğü faaliyetler nedeniyle soruşturulduğu belirtildi. Soruşturma dosyasında, iş insanı Baran Süzer, Miss Türkiye 2016 birincisi Buse İskenderoğlu ve sosyal medya fenomeni Şebnem İnan’ın da aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında “uyuşturucu kullanmak” ve “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” yönünde iddialar yer aldı.

Öte yandan, şüphelilerin adli tıp kurumunda saç ve kan örneği verdiği, ele geçirilen kimyasal maddeler ve aparatlar üzerinde incelemeler devam ediyor.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU KULLANMALARI İÇİN ODA SUNMUŞLAR!

Ayrı bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habertürk eski genel yayın yönetmeni Veyis Ateş ile Taner Çağlı ve Mustafa Karataş adliyeye gönderildi. Ateş’in, Mehmet Akif Ersoy ile bağlantısına ilişkin sorulara cevap verdiği öğrenildi.

17 şüpheli gözaltına alınırken, bazı işletmelerde gizli bölmeler bulunduğu ve bu alanların uyuşturucu

kullanımına ayrıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.