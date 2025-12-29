Yeniçağ Gazetesi
29 Aralık 2025 Pazartesi
İstanbul
MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken'de karlar altında teklifi! 'Düğün aracı bunu ayarladım' dedi

MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken'de karlar altında teklifi! 'Düğün aracı bunu ayarladım' dedi

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, 21 yaş küçük sevgilisi Talya Didem Belen'e Palandöken'de karlar arasında evlilik teklif etti. "Bazen de evet" notuyla paylaştığı romantik anlar büyük ilgi gördü; tebrikler yağarken yaş farkı tartışmaları da başladı.

Taner Yener Taner Yener
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken'de karlar altında teklifi! 'Düğün aracı bunu ayarladım' dedi - Resim: 1

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Talya Didem Belen'e kar tatilinde evlilik teklif etti.

MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken'de karlar altında teklifi! 'Düğün aracı bunu ayarladım' dedi - Resim: 2

"Bazen de evet" notuyla paylaştığı anlar büyük ilgi gördü; tebrikler yağarken yaş farkı eleştirileri de geldi.

MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken'de karlar altında teklifi! 'Düğün aracı bunu ayarladım' dedi - Resim: 3

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla yeniden magazin gündeminde yer aldı.

MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken'de karlar altında teklifi! 'Düğün aracı bunu ayarladım' dedi - Resim: 4

Ünlü şef, 21 yaş küçük sevgilisi Talya Didem Belen'e romantik bir kar tatilinde evlilik teklif ederek "evet" cevabını aldı.

MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken'de karlar altında teklifi! 'Düğün aracı bunu ayarladım' dedi - Resim: 5

Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile MasterChef jüri koltuğunu paylaşan Somer Sivrioğlu, ilişki haberleriyle sıkça manşet oluyor.

MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken'de karlar altında teklifi! 'Düğün aracı bunu ayarladım' dedi - Resim: 6

2021'de 20 yıllık eşi Aslı Sencer'den boşanan Sivrioğlu, ardından Pınar Kayabaşıoğlu ve Ayşe Özyılmazel ile anılmış, daha sonra Tilbe Uslu ile ilişki yaşamıştı.

MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken'de karlar altında teklifi! 'Düğün aracı bunu ayarladım' dedi - Resim: 7

Ancak bu birliktelikler uzun ömürlü olmadı.Tilbe Uslu'dan ayrılığının ardından kısa süre sonra Talya Didem Belen ile aşk yaşamaya başlayan Sivrioğlu, birkaç ay önce ilişkisini kamuoyuyla paylaşmıştı.

MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken'de karlar altında teklifi! 'Düğün aracı bunu ayarladım' dedi - Resim: 8

Ünlü şef, "Yeni başladı. Çok güzel bir tanışma oldu, yemekte tanıştık. Çok güzel gidiyor şimdilik. Öylesine bir ilişki değil" demişti.

MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken'de karlar altında teklifi! 'Düğün aracı bunu ayarladım' dedi - Resim: 9

Sevgilisiyle kış tatiline çıkan Sivrioğlu, Palandöken'de karlar arasında sürpriz bir evlilik teklifi organizasyonu düzenledi.

MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken'de karlar altında teklifi! 'Düğün aracı bunu ayarladım' dedi - Resim: 10

Kar pisti düzenleme aracının yanında poz verirken esprili bir şekilde "Düğün aracı olarak da bunu ayarladım" dedi.

MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken'de karlar altında teklifi! 'Düğün aracı bunu ayarladım' dedi - Resim: 11

O özel anları sosyal medya hesabından "Bazen de evet" notuyla paylaşan Sivrioğlu, tebrik mesajlarının yanı sıra yaş farkı nedeniyle eleştirel yorumlarla da karşılaştı.

MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken'de karlar altında teklifi! 'Düğün aracı bunu ayarladım' dedi - Resim: 12

Öte yandan aşk hayatıyla sıkça konuşulan ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun çocuklarıyla çekilmiş karesi geçtiğimiz aylarda dikkat çekmişti. Derin ve Deniz adlı iki çocuğu olan Sivrioğlu, takipçilerini şaşırtmıştı. Fırsat buldukça çocuklarıyla zaman geçiren ünlü şef, bu paylaşımları ihmal etmiyor.

MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken'de karlar altında teklifi! 'Düğün aracı bunu ayarladım' dedi - Resim: 13

Somer Sivrioğlu Kimdir?

Somer Sivrioğlu, Türk şef, restoran işletmecisi ve televizyon kişiliğidir. 25 Mayıs 1971'de İstanbul Kadıköy'de doğdu.

MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken'de karlar altında teklifi! 'Düğün aracı bunu ayarladım' dedi - Resim: 14

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunudur. 1995'te yüksek lisans için Avustralya'ya gitmiş ve orada kaldı.

MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken'de karlar altında teklifi! 'Düğün aracı bunu ayarladım' dedi - Resim: 15

Sydney'de kuzeniyle Efendy (2021'de kapandı) ve Anason adlı Türk restoranları açmıştır. Türk mutfağını uluslararası alanda tanıtan ödüllü şeflerden biridir.

MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken'de karlar altında teklifi! 'Düğün aracı bunu ayarladım' dedi - Resim: 16

"Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" adlı kitabı vardır.2018'den beri TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye programında Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile jüri üyeliği yapıyor.

MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken'de karlar altında teklifi! 'Düğün aracı bunu ayarladım' dedi - Resim: 17

Özel hayatıyla da sıkça gündeme gelir; 2021'de 20 yıllık evliliğini bitirmiş, Derin ve Deniz adlı iki çocuğu var.

MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken'de karlar altında teklifi! 'Düğün aracı bunu ayarladım' dedi - Resim: 18

Talya Didem Belen Kimdir?

Talya Didem Belen, stratejik pazarlama ve iletişim uzmanıdır. İstanbul kökenli bir girişimcidir; Brandshake markasının kurucusu olarak 17 yıldır sektörde çalışıyor.

MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken'de karlar altında teklifi! 'Düğün aracı bunu ayarladım' dedi - Resim: 19

Markalara danışmanlık ve stratejik çözümler sunan profesyonel bir isimdir.

MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken'de karlar altında teklifi! 'Düğün aracı bunu ayarladım' dedi - Resim: 20

Son dönemde özellikle MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu ile ilişkisiyle magazin gündemine geldi.

MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken'de karlar altında teklifi! 'Düğün aracı bunu ayarladım' dedi - Resim: 21

Çift, 2025'te yemekte tanışmış, kısa süre içinde ilişki başladı ve Aralık 2025'te Sivrioğlu, Palandöken'de karlar arasında Belen'e evlilik teklif etti.

MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken’de karlar altında teklifi! ‘Düğün aracı bunu ayarladım’ dedi - Resim: 22
MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken’de karlar altında teklifi! ‘Düğün aracı bunu ayarladım’ dedi - Resim: 23
MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken’de karlar altında teklifi! ‘Düğün aracı bunu ayarladım’ dedi - Resim: 24
MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken’de karlar altında teklifi! ‘Düğün aracı bunu ayarladım’ dedi - Resim: 25
MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken’de karlar altında teklifi! ‘Düğün aracı bunu ayarladım’ dedi - Resim: 26
MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken’de karlar altında teklifi! ‘Düğün aracı bunu ayarladım’ dedi - Resim: 27
MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken’de karlar altında teklifi! ‘Düğün aracı bunu ayarladım’ dedi - Resim: 28
MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken’de karlar altında teklifi! ‘Düğün aracı bunu ayarladım’ dedi - Resim: 29
MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken’de karlar altında teklifi! ‘Düğün aracı bunu ayarladım’ dedi - Resim: 30
MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken’de karlar altında teklifi! ‘Düğün aracı bunu ayarladım’ dedi - Resim: 31
