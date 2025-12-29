MasterChef jürisi Somer Şef evleniyor: 21 yaş küçük sevgilisine Palandöken’de karlar altında teklifi! ‘Düğün aracı bunu ayarladım’ dedi

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Talya Didem Belen'e kar tatilinde evlilik teklif etti.
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, 21 yaş küçük sevgilisi Talya Didem Belen'e Palandöken'de karlar arasında evlilik teklif etti. "Bazen de evet" notuyla paylaştığı romantik anlar büyük ilgi gördü; tebrikler yağarken yaş farkı tartışmaları da başladı.Taner Yener
MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla yeniden magazin gündeminde yer aldı.
Ünlü şef, 21 yaş küçük sevgilisi Talya Didem Belen'e romantik bir kar tatilinde evlilik teklif ederek "evet" cevabını aldı.
Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile MasterChef jüri koltuğunu paylaşan Somer Sivrioğlu, ilişki haberleriyle sıkça manşet oluyor.
2021'de 20 yıllık eşi Aslı Sencer'den boşanan Sivrioğlu, ardından Pınar Kayabaşıoğlu ve Ayşe Özyılmazel ile anılmış, daha sonra Tilbe Uslu ile ilişki yaşamıştı.
Ancak bu birliktelikler uzun ömürlü olmadı.Tilbe Uslu'dan ayrılığının ardından kısa süre sonra Talya Didem Belen ile aşk yaşamaya başlayan Sivrioğlu, birkaç ay önce ilişkisini kamuoyuyla paylaşmıştı.
Ünlü şef, "Yeni başladı. Çok güzel bir tanışma oldu, yemekte tanıştık. Çok güzel gidiyor şimdilik. Öylesine bir ilişki değil" demişti.
Sevgilisiyle kış tatiline çıkan Sivrioğlu, Palandöken'de karlar arasında sürpriz bir evlilik teklifi organizasyonu düzenledi.
Kar pisti düzenleme aracının yanında poz verirken esprili bir şekilde "Düğün aracı olarak da bunu ayarladım" dedi.
O özel anları sosyal medya hesabından "Bazen de evet" notuyla paylaşan Sivrioğlu, tebrik mesajlarının yanı sıra yaş farkı nedeniyle eleştirel yorumlarla da karşılaştı.
Öte yandan aşk hayatıyla sıkça konuşulan ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun çocuklarıyla çekilmiş karesi geçtiğimiz aylarda dikkat çekmişti. Derin ve Deniz adlı iki çocuğu olan Sivrioğlu, takipçilerini şaşırtmıştı. Fırsat buldukça çocuklarıyla zaman geçiren ünlü şef, bu paylaşımları ihmal etmiyor.
Somer Sivrioğlu Kimdir?
Somer Sivrioğlu, Türk şef, restoran işletmecisi ve televizyon kişiliğidir. 25 Mayıs 1971'de İstanbul Kadıköy'de doğdu.
Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunudur. 1995'te yüksek lisans için Avustralya'ya gitmiş ve orada kaldı.
Sydney'de kuzeniyle Efendy (2021'de kapandı) ve Anason adlı Türk restoranları açmıştır. Türk mutfağını uluslararası alanda tanıtan ödüllü şeflerden biridir.
"Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" adlı kitabı vardır.2018'den beri TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye programında Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile jüri üyeliği yapıyor.
Özel hayatıyla da sıkça gündeme gelir; 2021'de 20 yıllık evliliğini bitirmiş, Derin ve Deniz adlı iki çocuğu var.
Talya Didem Belen Kimdir?
Talya Didem Belen, stratejik pazarlama ve iletişim uzmanıdır. İstanbul kökenli bir girişimcidir; Brandshake markasının kurucusu olarak 17 yıldır sektörde çalışıyor.
Markalara danışmanlık ve stratejik çözümler sunan profesyonel bir isimdir.
Son dönemde özellikle MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu ile ilişkisiyle magazin gündemine geldi.
Çift, 2025'te yemekte tanışmış, kısa süre içinde ilişki başladı ve Aralık 2025'te Sivrioğlu, Palandöken'de karlar arasında Belen'e evlilik teklif etti.