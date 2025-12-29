İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda yeni gözaltılar var. Dün, bir rap şarkıcısı, Miss Turkey 2016 birincisi ve sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan bazı fenomenlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Dilek Yaman Demir, Les Benjamins’in direktörü Zohaer Majhadi’nin de gözaltına alınan isimler arasında olduğunu duyurdu.

RABİA YAMAN GÖZALTINA ALINDI

Stil danışmanı ve modacı Rabia Yaman da akşam saatlerinde ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.