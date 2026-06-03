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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen narkotik soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda (ATK) yapılan kan, idrar ve saç analizlerine ilişkin raporlar dosyaya girdi.

Yapılan adli toksikolojik incelemelerde bazı şüphelilerde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmazken, bazı isimlerin test sonuçlarında ise pozitif bulgular tespit edildi.

BAZI ŞÜPHELİLERDE NEGATİF SONUÇ

ATK’da incelemeye alınan Mirgün Sırrı Cabas, Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin ve Berkay Şahin’in kan, idrar ve saç örneklerinde yapılan analizlerde herhangi bir uyuşturucu madde bulgusuna rastlanmadı. Söz konusu kişilerin tüm test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

BAZI İSİMLERDE UYUŞTURUCU BULGUSU

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında testleri yapılan Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar’ın analizlerinde ise pozitif sonuçlara ulaşıldı.

Yapılan incelemelerde Onur Tuna ile Özgür Deniz Cellat’ın numunelerinde, esrarın etken maddesi olarak bilinen THC’nin metaboliti olan THC-COOH (tetrahidrokannabinolik asit) tespit edildi.

Zehra Hanzade Gürkanlar’ın test sonuçlarında ise kokain ve metabolitleri olan benzoilekgonin ile metilekgonin saptandığı bildirildi.

Soruşturmaya ilişkin süreç Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.