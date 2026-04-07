Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon yapıldı. Operasyonda Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şarkıcı Simge Sağın'ın menajeri soruşturmaya dair şu açıklamada bulundu:

"Söz konusu aramada kendisine ait herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Simge Sağın, ifade sürecine destek olmak amacıyla ilgili birimlerle iş birliği içerisinde bulunmaktadır. Simge Sağın’ın, hekim kontrolünde kullandığı reçeteli ilaçlar dışında herhangi bir madde kullanımı söz konusu değildir."