Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan hakkında gözaltı kararı verildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'yle koordineli olarak yürüttüğü "kamuoyunca bilinen şahıslara" yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

UYUŞTURUCU OPERASYONU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR? İLK NE ZAMAN BAŞLADI

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ilk operasyonlar 8 Ekim 2025’te başlamıştı.

Soruşturma kapsamında müzisyen, menajer ve iş insanı olan çok sayıda tanınmış kişinin ifadesine başvuruldu. Bazı isimlerden uyuşturucu incelemesi için kan ve saç örneği alındı. Ekimde başlayan bu operasyonlar aylardan beri devam ediyor. Birçok ismin testi negatif çıkarken birçok ismin de pozitif çıktı.

Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan kişiler de önce sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Ardından şüpheliler, uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor.

Bu işlemlerin ardından savcılık ifadeleri alınıyor. Savcılığın değerlendirmesine göre şüpheliler ya serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.