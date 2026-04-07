Küresel piyasalar, Nisan ayına jeopolitik risklerin ve yoğun veri akışının gölgesinde başladı. Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcıları bu hafta bekleyen büyük dalgalanmaya karşı uyardı.
İslam Memiş o güne dikkat çekti: Altın, dolar ve gümüşte dalgalanma kapıda: Alım fırsatı mı satış zamanı mı
İslam Memiş'ten piyasa rehberi. Dolar 50 TL olur mu? Ons altında 4.780 dolar direnci neden kritik? Gümüşte 70 dolar altı alım fırsatı mı? Borsa İstanbul, altın ve petrol fiyatlarında Trump ve Orta Doğu etkisiyle hangi eğilimler bekleniyor? O gün kritik, alım fırsatı mı? Satış zamanı mı?
Özellikle ABD-İran gerilimi ve Donald Trump’tan gelebilecek olası açıklamaların piyasaları "ters köşe" yapabileceğini belirten Memiş, kısa vadeli işlem yapanlara "temkinli olun" çağrısında bulundu.
Altın ve Gümüşte "Direnç" Alarmı: 4.780 Dolar Kritik
Haftaya satıcılı başlayan ons altın tarafında gözler teknik seviyelerde:
Ons Altın
4.780 dolar seviyesi en güçlü direnç. Bu seviyenin kırılması durumunda yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir.
Gümüş
69–74,5 dolar aralığında geniş bir bantta hareket ediyor. Memiş, 70 dolar altındaki fiyatlamaların orta ve uzun vade için "kaçırılmayacak bir alım fırsatı" olduğunu vurguladı.
Dolar/TL’de Yıl Sonu Hedefi 50 TL Beklentisi Korunuyor
Döviz kurlarındaki sabit seyir yerini hareketliliğe bırakabilir. Mevcut durumda 44,59 TL seviyesinde olan dolar kuru için İslam Memiş, yıl sonuna doğru 50 TL öngörüsünü yineledi.
Euro Bölgesi enflasyon verileri ve FED tutanakları döviz piyasası için haftanın en belirleyici unsurları olacak.
Borsa İstanbul (BIST 100) ve Petrol Analizi
Borsa
Memiş, Borsa İstanbul'da 12.400 – 12.900 puan aralığının hayati önem taşıdığını ifade etti. Bu bölgenin üzerindeki kalıcılık, kademeli alımları beraberinde getirebilir.
Petrol
Brent petrol 112,5 dolar bandında işlem görürken; Orta Doğu'daki olası bir ateşkesin fiyatları hızla aşağı çekebileceği, aksi halde sert yükselişlerin kapıda olduğu belirtildi.
Çarşamba Gününe Dikkat
Yatırımcılar için haftanın en kritik günü Çarşamba. Euro Bölgesi enflasyon rakamları ve ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tutanakları, tüm emtia ve döviz paritelerinde yönü tayin edecek ana etken olacak