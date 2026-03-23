Edinilen bilgilere göre Erol Köse, Ağaoğlu 1453'teki evinin 16. katından düşerek yaşamını yitirdi. Müzik kariyerine Komedi Dans Üçlüsü ile başlayan Köse, yapımcılık döneminde Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi isimlerle çalışmıştı.

EROL KÖSE KİMDİR?

1965 yılında doğan Erol Köse, Türkiye'nin en tanınmış müzik yapımcılarından biriydi. Müzik hayatına Komedi Dans Üçlüsü adlı grubun üyesi olarak başlayan Köse, sekiz yıl boyunca grupla sahne performansları ve albüm çalışmaları gerçekleştirdi.

Deniz Arcak'ın albüm teklifiyle yapımcılığa adım atan Köse, 2000'li yıllarda bu kariyerini pekiştirdi. Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi dönemin en popüler sanatçılarıyla projelerde yer aldı. Genç sanatçılar için albüm prodüksiyonları yaparak Türk müzik sektörüne önemli katkılarda bulunan Köse, aynı zamanda doktor unvanına da sahipti.

Erol Köse 61 yaşında hayata veda etti.

ÖLÜM NEDENİ VE DETAYLAR

23 Mart 2026 tarihinde Sarıyer'deki evinin 16. katından düşme sonucu 60 yaşında vefat etti. Olayla ilgili detaylar henüz kesinleşmedi. Ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.