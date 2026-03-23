Yapımcı Erol Köse, Sarıyer Maslak’ta evinin 16. katından düşerek 61 yaşında hayatını kaybetti. Olayın kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğu gerçekleşecek incelemelerle belli olacak.

ÜÇ AYDIR EVDEN ÇIKMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, Erol Köse’nin bazı psikolojik sorunlar sebebiyle yaklaşık üç aydır evden çıkmadığı arkadaşları tarafından iddia ediliyor.

İlk incelemelere göre kayıtlara “şüpheli ölüm” olarak geçen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

EROL KÖSE KİMDİR?

1965 yılında dünyaya gelen Erol Köse, Türkiye'nin tanınmış yapımcı ve eski şarkıcıları arasında yer alıyor. Müzik hayatına "Komedi Dans Üçlüsü" adlı grupla başlamış, sahne performansları ve albüm çalışmalarıyla ismini duyurmuş olan Köse, genç sanatçılar için albüm prodüksiyonları yaptı.

2000'li yıllarda yapımcılık kariyerini pekiştirerek Tarkan, Gülşen, İbrahim Tatlıses ve Sertab Erener gibi dönemin en popüler sanatçılarıyla projelerde yer alan Köse, pek çok sanatçının ekibinde yer aldı.