Yeniçağ Gazetesi
23 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem 56 bin kişinin parası tehlikede: Dev şirket borsadan silinme aşamasında

56 bin kişinin parası tehlikede: Dev şirket borsadan silinme aşamasında

Vietnam'ın BSR şirketi, 56.000'den fazla hissedara karşın halka açık şirket olma şartlarını sağlayamıyor. Yasal düzenlemelere uyulmazsa, şirket borsadan silinebilir ve yatırımcılar risk altında kalabilir.

Baran Yalçın
56 bin kişinin parası tehlikede: Dev şirket borsadan silinme aşamasında - Resim: 1

Vietnam'ın en büyük petrol rafinerisi ve petrokimya şirketlerinden Binh Son Rafineri ve Petrokimya (BSR), paradoksal bir krizle karşı karşıya kaldı. 56.000'den fazla hissedarı olmasına karşın, halka açık bir şirket olma yasal şartlarını yerine getiremiyor.

56 bin kişinin parası tehlikede: Dev şirket borsadan silinme aşamasında - Resim: 2

Hissedar Yapısındaki Çıkmaz

Sorunun nedeni şirketin hisse dağılımından kaynaklanıyor. Vietnam Menkul Kıymetler Kanunu'na göre, halka açık bir şirketin hisselerinin en az yüzde 10'u, en az 100 farklı yatırımcı tarafından tutulmalı.

56 bin kişinin parası tehlikede: Dev şirket borsadan silinme aşamasında - Resim: 3

Fakat BSR'nin hisselerinin yüzde 92,13'ü, devletin enerji devi Petrovietnam’da bulunuyor. Geriye kalan yüzde 7,9'luk kısım ise on binlerce küçük yatırımcıya ait. Yaşanan bu durum, hissedar sayısının yüksek olmasına karşın, borsada serbestçe işlem gören hisse oranının yasal sınırın altında kalmasına sebebiyet veriyor.

56 bin kişinin parası tehlikede: Dev şirket borsadan silinme aşamasında - Resim: 4

Borsadan Silinme Riski Kapıda

Yönetmeliklerde yer alan bilgiye göre, şirketin bu şartları karşılayamaması durumunda bir senenin sonunda Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu'na halka açık şirket statüsünün iptali için başvurulması gerekiyor.

56 bin kişinin parası tehlikede: Dev şirket borsadan silinme aşamasında - Resim: 5

Bu adım, hisselerin borsadan çıkarılması anlamına gelecek ve bu durumdan doğrudan 56.000'den fazla küçük yatırımcı etkilenecek.

56 bin kişinin parası tehlikede: Dev şirket borsadan silinme aşamasında - Resim: 6

BSR yönetimi, 19 Mart tarihinde gerçekleştirdiği açıklamada, düzenleyici kurumlara raporlama yapmayı sürdüreceğini ve yasal şartları karşılamak için sermaye yeniden yapılandırma planı geliştireceğini ifade etti.

56 bin kişinin parası tehlikede: Dev şirket borsadan silinme aşamasında - Resim: 7

Analistler, Petrovietnam'ın yasal uyum sağlamak için elindeki hisselerin bir kısmını satabileceğini tahmin ediyor. Şirket, gelecekteki projeleri finanse etmek için Orta Doğu gibi bölgelerden stratejik yatırımcılar arayışında.

Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro