Vietnam'ın en büyük petrol rafinerisi ve petrokimya şirketlerinden Binh Son Rafineri ve Petrokimya (BSR), paradoksal bir krizle karşı karşıya kaldı. 56.000'den fazla hissedarı olmasına karşın, halka açık bir şirket olma yasal şartlarını yerine getiremiyor.
56 bin kişinin parası tehlikede: Dev şirket borsadan silinme aşamasında
Derleyen: Baran Yalçın
Hissedar Yapısındaki Çıkmaz
Sorunun nedeni şirketin hisse dağılımından kaynaklanıyor. Vietnam Menkul Kıymetler Kanunu'na göre, halka açık bir şirketin hisselerinin en az yüzde 10'u, en az 100 farklı yatırımcı tarafından tutulmalı.
Fakat BSR'nin hisselerinin yüzde 92,13'ü, devletin enerji devi Petrovietnam’da bulunuyor. Geriye kalan yüzde 7,9'luk kısım ise on binlerce küçük yatırımcıya ait. Yaşanan bu durum, hissedar sayısının yüksek olmasına karşın, borsada serbestçe işlem gören hisse oranının yasal sınırın altında kalmasına sebebiyet veriyor.
Borsadan Silinme Riski Kapıda
Yönetmeliklerde yer alan bilgiye göre, şirketin bu şartları karşılayamaması durumunda bir senenin sonunda Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu'na halka açık şirket statüsünün iptali için başvurulması gerekiyor.
Bu adım, hisselerin borsadan çıkarılması anlamına gelecek ve bu durumdan doğrudan 56.000'den fazla küçük yatırımcı etkilenecek.
BSR yönetimi, 19 Mart tarihinde gerçekleştirdiği açıklamada, düzenleyici kurumlara raporlama yapmayı sürdüreceğini ve yasal şartları karşılamak için sermaye yeniden yapılandırma planı geliştireceğini ifade etti.
Analistler, Petrovietnam'ın yasal uyum sağlamak için elindeki hisselerin bir kısmını satabileceğini tahmin ediyor. Şirket, gelecekteki projeleri finanse etmek için Orta Doğu gibi bölgelerden stratejik yatırımcılar arayışında.