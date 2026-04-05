Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, İspanya'nın Barcelona kentinde arkadaşlarıyla birlikte bir kahvaltı mekânı açtı.

TÜRK KAHVALTISINI MENÜSÜNE TAŞIDI

"Yeraltı" dizisindeki karakteriyle gündemde olan Kaygılaroğlu, Türk mutfağının kahvaltı kültürünü yeni mekânının menüsüne taşıdı.

PROGRAMDA İŞ HAYATINI ANLATTI

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Kaygılaroğlu, oyunculuk dışında yaptığı girişimler hakkında soruları yanıtladı.

MENÜDE SUCUK VE ÇILBIR YUMURTALAR

Kahvaltı menüsüne sucuk ve çılbır yumurta eklediklerini belirten Kaygılaroğlu, "Bacon kullanıyorlardı, biz sucuk koyduk. Çılbır ekledik, çok seviyorlar. Türkiye’de sevdiğimiz lezzetleri, onların tabaklama sistemiyle sunduk." dedi.

YEMEK TUTKUSUNU VE EKİBİNİ ANLATTI

Yemek yapmayı kendisinin de sevdiğini ifade eden Kaygılaroğlu, mekanı birlikte açtığı arkadaşları için, "Bu işi yapan çok sevdiğim bir dostum var, Türkiye’de restoran sektöründe çok iyi yerlerde çalıştı. Farklı yetenekleri olan insanları bir arada tutmayı ve aradaki bağı korumayı severim. Arkadaşlarımla sıfırdan başladık ve hep birlikte büyüdük." sözlerini paylaştı.

LEZZET VE SUNUM KONUSUNDA KENDİNE GÜVENİYOR

Yemek becerisiyle ilgili soruya ise, "Elim lezzetlidir diyelim, bir tarife bakar hemen uygularım. Elimi yüzüme bulaştırmadan sunarım." yanıtını verdi.