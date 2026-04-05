Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Motorine zam bekleniyor: Fiyatlar daha da yükselecek: Depoları doldurun
Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 lira 65 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor
Ekonomim'in haberine göre; bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 7 lira 65 kuruşluk zam bekleniyor.
İl il güncel benzin ve motorin fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 62.60 TL
Motorin litre fiyatı: 77.47 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 62.45 TL
Motorin litre fiyatı: 77.32 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 63.57 TL
Motorin litre fiyatı: 78.60 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 63.85 TL
Motorin litre fiyatı: 78.87 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL
