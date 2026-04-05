06 Nisan 2026 Pazartesi
Bayraktar'dan yeni İHA paylaşımı: SKYDAGGER TOYCA 05 sahnede

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, düşük maliyetli ve tam otonom uçuş kabiliyetine sahip SKYDAGGER TOYCA 05’e ait görüntüleri paylaştı. Yerli üretim sistem, sürü kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yeni nesil insansız hava aracı SKYDAGGER TOYCA 05’e ilişkin bir video paylaştı.

Paylaşılan görüntülerde, düşük maliyetli yapısı ve tam otonom uçuş kabiliyetiyle öne çıkan sistemin aynı zamanda sürü (swarm) teknolojisine sahip olduğu vurgulandı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen İHA’nın yüksek adetli üretime uygun altyapıya sahip olduğu belirtildi.

5 kilogram harp başlığı taşıyabilen platform, katapult sistemiyle havalanıyor. Yeni nesil İHA’nın özellikle sürü kabiliyeti sayesinde sahada önemli bir güç çarpanı oluşturması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
