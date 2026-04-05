Türkiye'de şampiyonluk yarışı profesyonel liglerde (Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig) tam gaz devam ederken, şampiyonluğa ulaşan ilk 2 takım belli oldu.
Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde ilk şampiyonlar belli oldu: Tarih yazdılar
Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde zirve yarışı tam gaz devam ederken; şampiyonluğu elde eden ilk iki takım da belli oldu. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
2 TAKIM ŞAMPİYONLUĞU İLAN ETTİ
TFF 3. Lig 2. Grup ekibi 12 Bingölspor ile 3. Lig 3. Grup takımı Sebat Gençlikspor, bitime 2 hafta kala şampiyonluğa ulaşan takımlar oldu.
12 BİNGÖLSPOR TARİH YAZDI
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 12 Bingölspor, ligin 28. haftasında Hacettepe Türk Metal'i 4-0 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Bingöl Şehir Stadyumu'nda oynanan tarihi karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini Osman Şahin (13. dk), Melih Alcu (41. dk), Mehmet Fuat Gölbaşı (43. dk) ve Berk Ali Nizam (65. dk) kaydetti. Doğu Anadolu ekibi, aldığı galibiyetle birlikte 56 puanla şampiyonluğunu erken ilan etti.
GEÇTİĞİMİZ SEZON AMATÖRDE MÜCADELE EDİYORLARDI
Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bingölspor, kalan maçlarda Osmaniyespor ve Silifke Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğa ulaşan Bingöl ekibi, önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.
Yeşil-beyazlı ekip, bu başarıyla kulüp tarihindeki ilk 2. Lig yükselişini gerçekleştirmiş oldu.
SEBAT ŞOV YAPTI
TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Sebat Gençlikspor, 1926 Bulancak karşısında geriden gelerek maçı 3-1 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.
Ev sahibi Sebat Gençlikspor’un gollerini Samet Bulut, Yasin Dülger ve Veysel Sönmezsoy kaydetti. Karadeniz ekibi, 64 puanla şampiyonluğa ulaştı.
EFSANE GERİ DÖNDÜ
Bir dönemlerin efsanesi Akçaabat Sebatspor, tarihi bir başarıya imza atarak üst lige yükseldi. Takımın adı değişti ve artık Sebat Gençlikspor olarak mücadele ediyorlardı.
Bir zamanların efsanesi Sebat, 2003-04 ve 2005-06 sezonlarında Süper Lig’de mücadele etmişti. Köklü takım, geçtiğimiz sezon yükselme fırsatını direkten dönerek değerlendirememişti.