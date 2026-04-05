Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde ilk şampiyonlar belli oldu: Tarih yazdılar

GEÇTİĞİMİZ SEZON AMATÖRDE MÜCADELE EDİYORLARDI

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bingölspor, kalan maçlarda Osmaniyespor ve Silifke Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğa ulaşan Bingöl ekibi, önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.