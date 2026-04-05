Yeniçağ Gazetesi
06 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde ilk şampiyonlar belli oldu: Tarih yazdılar

Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde ilk şampiyonlar belli oldu: Tarih yazdılar

Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde zirve yarışı tam gaz devam ederken; şampiyonluğu elde eden ilk iki takım da belli oldu. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde ilk şampiyonlar belli oldu: Tarih yazdılar - Resim: 1

Türkiye'de şampiyonluk yarışı profesyonel liglerde (Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig) tam gaz devam ederken, şampiyonluğa ulaşan ilk 2 takım belli oldu.

1 10
Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde ilk şampiyonlar belli oldu: Tarih yazdılar - Resim: 2

2 TAKIM ŞAMPİYONLUĞU İLAN ETTİ

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi 12 Bingölspor ile 3. Lig 3. Grup takımı Sebat Gençlikspor, bitime 2 hafta kala şampiyonluğa ulaşan takımlar oldu.

2 10
Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde ilk şampiyonlar belli oldu: Tarih yazdılar - Resim: 3

12 BİNGÖLSPOR TARİH YAZDI

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 12 Bingölspor, ligin 28. haftasında Hacettepe Türk Metal'i 4-0 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

3 10
Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde ilk şampiyonlar belli oldu: Tarih yazdılar - Resim: 4

Bingöl Şehir Stadyumu'nda oynanan tarihi karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini Osman Şahin (13. dk), Melih Alcu (41. dk), Mehmet Fuat Gölbaşı (43. dk) ve Berk Ali Nizam (65. dk) kaydetti. Doğu Anadolu ekibi, aldığı galibiyetle birlikte 56 puanla şampiyonluğunu erken ilan etti.

4 10
Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde ilk şampiyonlar belli oldu: Tarih yazdılar - Resim: 5

GEÇTİĞİMİZ SEZON AMATÖRDE MÜCADELE EDİYORLARDI

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bingölspor, kalan maçlarda Osmaniyespor ve Silifke Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğa ulaşan Bingöl ekibi, önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

5 10
Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde ilk şampiyonlar belli oldu: Tarih yazdılar - Resim: 6

Yeşil-beyazlı ekip, bu başarıyla kulüp tarihindeki ilk 2. Lig yükselişini gerçekleştirmiş oldu.

6 10
Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde ilk şampiyonlar belli oldu: Tarih yazdılar - Resim: 7

SEBAT ŞOV YAPTI

TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Sebat Gençlikspor, 1926 Bulancak karşısında geriden gelerek maçı 3-1 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.

7 10
Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde ilk şampiyonlar belli oldu: Tarih yazdılar - Resim: 8

Ev sahibi Sebat Gençlikspor’un gollerini Samet Bulut, Yasin Dülger ve Veysel Sönmezsoy kaydetti. Karadeniz ekibi, 64 puanla şampiyonluğa ulaştı.

8 10
Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde ilk şampiyonlar belli oldu: Tarih yazdılar - Resim: 9

EFSANE GERİ DÖNDÜ

Bir dönemlerin efsanesi Akçaabat Sebatspor, tarihi bir başarıya imza atarak üst lige yükseldi. Takımın adı değişti ve artık Sebat Gençlikspor olarak mücadele ediyorlardı.

9 10
Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde ilk şampiyonlar belli oldu: Tarih yazdılar - Resim: 10

Bir zamanların efsanesi Sebat, 2003-04 ve 2005-06 sezonlarında Süper Lig’de mücadele etmişti. Köklü takım, geçtiğimiz sezon yükselme fırsatını direkten dönerek değerlendirememişti.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro