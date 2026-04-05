Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında, ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün Chobani Stadı’nda karşı karşıya gelecek.
Yapay zeka Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin skorunu açıkladı
Trendyol Süper Lig'de dev derbide Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Yapay zekaya maçın sonucunu sorduk. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
Saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
YAPAY ZEKA MAÇIN SONUCUNU TAHMİN ETTİ
İki takım arasındaki çekişme son yıllarda oldukça dengeli seyrediyor. 2 Ekim 2022’de golsüz biten maçın ardından oynanan 7 derbide beraberlik yaşanmadı. Bu mücadelelerde Beşiktaş 4, Fenerbahçe 3 galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar 12 gol atarken, sarı-lacivertliler 11 gol kaydetti.
Son 7 maçın sonuçları şöyle:
02.04.2023 | Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş (Süper Lig)
09.12.2023 | Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe (Süper Lig)
27.04.2024 | Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş (Süper Lig)
07.12.2024 | Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe (Süper Lig)
04.05.2025 | Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş (Süper Lig)
02.11.2025 | Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe (Süper Lig)
23.12.2025 | Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş (Türkiye Kupası)
TAKIMLARIN FORM DURUMU
Beşiktaş, Süper Lig’in ikinci yarısında oldukça etkili bir performans sergiliyor ve bu derbiyle çıkışını sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılarda derbi öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.
Sakatlıklarını atlatan Emirhan Topçu ve El Bilal Toure, teknik direktör Sergen Yalçın’ın onayıyla sahada olacak. Bu tam kadro avantajı, Beşiktaş’ı derbide bir adım öne çıkarıyor.
Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig’de son olarak Gaziantep FK’yı evinde 4-1 mağlup ederek moral buldu. Ancak sarı-lacivertlilerde Levent Mercan ve Alvarez maçta forma giyemeyecek.
Skriniar ve Semedo ise uzun zaman sonra ilk 11'e geri dönüyor.
MAÇIN ÖNEMİ
Süper Lig’de oynanan derbi maçlarında Trabzonspor’un Galatasaray’ı 2-1 yenmesi de bu haftada puan kaybı yaşayan takımların psikolojisini etkileyebilir. Fenerbahçe, Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada galibiyet istiyor.
Beşiktaş ise ikinci yarıda yakaladığı yükselişi derbide sürdürerek hem psikolojik üstünlük hem de Avrupa iddiasını güçlendirmeye çalışacak.
MAÇ ANALİZİ
- Beşiktaş’ın avantajları: Tam kadro, formda oyuncular, son maçlarda gol performansındaki istikrar.
- Fenerbahçe’nin avantajları: Kendi sahasında oynaması ve son lig maçındaki farklı galibiyet morali.
- Denge noktaları: Savunma aksaklıkları ve orta sahadaki kontrol, maçın kaderini belirleyecek en önemli faktörler olacak.
Geçmiş derbiler ve mevcut kadro durumları göz önüne alındığında, Beşiktaş’ın saha içindeki eksiksiz kadrosu ve yükselen formu onu bir adım öne çıkarıyor. Fenerbahçe ise sahasındaki avantajını ve atak gücünü iyi kullanabilirse maçı dengeleyebilir.
SKOR TAHMİNİ
Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş