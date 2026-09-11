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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında 6 Eylül'de düzenlenen üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliye yapılan uyuşturucu testlerinin sonuçları belli oldu.

5 ŞÜPHELİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, şüphelilerden alınan farklı örneklerde uyuşturucu madde tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan isimler arasında iş insanı Erhan Kızılmeşe'nin oğlu Serhan Kızılmeşe'nin de bulunduğu belirtildi.

ADLİ TIP RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Rapora göre Serhan Kızılmeşe'nin idrar örneğinde kokain ve metabolitleri benzoilekgonin ile metilekgonin saptandı.

Emre Evren'in kan ve idrar örneklerinde kokain metabolitleri, Emre Anıl Yıldırım'ın kan ve idrar örneklerinde ise kokain ve metabolitlerinin tespit edildiği aktarıldı.

Elif Yıldırım'ın kan ve idrar örneklerinde esrar etken maddesi THC metaboliti, saç ve kıl örneğinde ise THC bulundu.

Kahraman Çelik'in kan ve idrar örneklerinde ise amfetamin ve metamfetamin tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.