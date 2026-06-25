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Kaynak: AA

Hindistan hava yolu şirketi Air India'ya ait bir yolcu uçağının, gerçekleştirdiği uçuş sırasında kısa süreliğine komşu ülke Pakistan'ın hava sahasına girdiği bildirildi. Yaşanan ihlalin ardından uçağın uçuş ekibi ve ilgili bir hava trafik kontrolörü görevden el çektirildi.

Hindustan Times'ın aktardığı ve Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) yetkililerine dayandırılan bilgilere göre olay, 22 Haziran'da meydana geldi. Amritsar şehrine iniş planlayan yolcu uçağı, rota sapması nedeniyle yanlışlıkla Pakistan'ın Lahor kenti hava sahasına yöneldi. Yetkililer, uçağın Lahor hava sahası içerisinde yaklaşık 5 kilometre boyunca ilerlediğini kaydetti.

DGCA tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, uçağın radar yönlendirmesi eşliğinde yaklaşma gerçekleştirdiği sırada kısa süreliğine Pakistan hava sahasına dahil olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olay, Pakistan Hava Trafik Kontrol (ATC) yetkilileriyle koordineli bir şekilde yürütülmüştür. Söz konusu uçak, daha sonra rotasını Delhi'ye çevirerek güvenli bir iniş gerçekleştirmiştir."