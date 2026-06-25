SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Yeniden emekli olabilirsiniz

Bir örnek verelim.

Bir kişi 2016 yılında 5600 prim günüyle emekli olmuş olsun.

Yıllar sonra yapılan inceleme­de, bu primlerin 600 gününün geçersiz olduğu tespit edilmiş olsun. Bu durum sahte sigorta­lılık nedeniyle olabilir. Hizmet çakışmasından kaynaklanabilir. Ya da sonradan geçersiz sayılan başka çalışmalar nedeniyle orta­ya çıkabilir. Bu durumda kişinin prim günü 5000’e düşer.

Eğer 2016 yılındaki emekli­lik için 5600 gün gerekiyorsa, emekliliği ilk bağlandığı tarih­ten itibaren iptal edilir. Ancak aynı kişinin kalan 5000 günlük gerçek hizmetiyle, örneğin 3600 gün ve 60 yaş şartına bağlı başka bir emeklilik hakkı olabilir. Var­sayalım ki bu kişi 60 yaşını 2021 yılında doldurmuş olsun.